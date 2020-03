Xəbər verdiyimiz kimi İctimai Televiziyanın əməkdaşı özünü kanalın binasının 6-cı mərtəbəsindən atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünü binadan atan İTV-də fəhlə işləyən, 1994-cü il təvəllüdlü Bayramov Rasim Eldar oğludur.Onun nə üçün bu addım atdığını hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırır.Həmin əməkdaş eşitmə əngəllidir, danışa bilmir. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.