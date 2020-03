Koronavirus məşhurları hədəf almaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə "Real Madrid" klubunun basketbol komandasında yer alan bir oyunçunun koronavirus testinin pozitiv çıxdığı açıqlanıb. Oyunçunun kim olduğu isə hələki açıqlanmayıb.

Mənbə: Haber7

