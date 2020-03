“Show News” verilişinin növbəti müsahibi müğənni Şəbnəm Tovuzlu olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni yenidən ana olmaq istəyindən danışıb:

“O arzu bütün analarda var. Əslində istəyərəm 5 övladım olsun. Ona baxmağa imkan da, şərait də var. Özüm bir uşaq olmuşam. Niyə olmasın ki, sevdiyim, həyatım varsa, qoy, 5 dənə olsun. Allah nə verirsə, bizdə problem yoxdur. Qızı da, oğlanı da sevirik, fərq qoymuruq və planlaşdırırıq”.

