Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulun Kağıtxana səmtində silahlı bir şəxs bərbərxanaya daxil olaraq, bir nəfəri güləlləyib sonra isə həmin görüntüləri sosial mediada paylaşıb.

Hücum edən şəxs tutulub, yaralı isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

Mənbə.Huriyyet.com



