Pərvizdən Xəzər TV-də efir qadağasına maraqlı reaksiya: ''Koronavirusa görədir''

Xəzər televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşov meyxanaçı Pərviz Bülbülənin kanala çıxmasına qadağa qoyub.

Metbuat.az teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, Pərviz Bülbülə qadağa ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. O, “Xəzər televiziyasında sizə qadağa qoyulmasını necə qarşılayırısnız?” sualını “Ola bilər ki, koronavirusa görədir. Başqa heç nə ola bilməz” deyərək zarafatyana cavablandırıb.

Qeyd edək ki, Xəzər TV-də müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu, Damla, Manaf Ağayev və Mətanət Əsədovaya qadağa qoyulduğu iddia olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.