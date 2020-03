"Yuventus" un dünyaca məşhur ulduzu Kristiano Ronaldon koronavirusdan karantinadadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəxsi təyyarəsi ilə Portuqaliyaya gedən ulduz futbolçu komandasına İtaliyaya qayıtmayacağını bildirib.

Məlumat üçün bildirək ki, karantin altında olan İtaliyada liqalar aprelin 3-dək təxirə salınıb.

