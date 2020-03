Prezident İlham Əliyev Bаhar Muradovanı yüksək vəzifəyə təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin imzaladığı sərəncamla Bahar Əvəz qızı Muradova Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilib.

