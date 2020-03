Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakı şəhərində dezinfeksiya işlərinə başlayıb.

Bu barədə Metbuat.az- a açıqlamasında agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib.

O bildirib ki, koronavirus (COVİD - 19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə məqsədi ilə paytaxtda yerləşən piyada keçidləri dezinfeksiya edilir.

Paytaxt ərazisindəki bütün piyada keçidləri dezinfeksiya ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.