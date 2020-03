Azəriqaz: "2020 ci ilin ilk 2 ayında 112 yaşayış binası qazlaşdırılıb''

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” 19 fevral 2019-cu il tarixli 529 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Bakı şəhərində bir çox binanın istismara qəbulu prosesi bu il də diqqətdə saxlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərmandan irəli gələn məsələlərin operativ həlli məqsədilə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi müvafiq tədbirlərini davam etdirir.

Belə ki, 2020-ci il yanvar ayının 7-dən fevral ayının 29-dək 112 yaşayış binası üzrə 5097 mənzil təbii qazla təmin olunub.



