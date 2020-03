Ərindən aliment ala bilməyən müğənni kimdir? - FOTO

“Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni İlahə İbadova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni 10 ilə yaxındır ki, aliment ala bilmədiyindən gileylənib:

“10 ilə yaxındır ki, ailiment pulu almıram. Yığıb alimenti tələb edəndə isə telefona xanımı cavab verir, sanki onun ikinci prodüseridir. Elə cavab alıram ki, növbəti dəfə zəng edə bilmirəm, danışa bilmirəm. Müraciət etmişəm, dövlət yolu ilə tələb edəcəm, amma bu belə vecinə deyil. Ata-ana olmaq asandır, amma atalıq, analıq etmək çətindir. Xanımlar heç vaxt özlərini gücsüz saymasın. Atanın da, anının da uşağa baxmaq haqqıdır. Ata və ya ana boynuna düşən məsuliyyətdən qaçırsa, qəbul etmirsə, ona qəbul etdirilməlidir”.

