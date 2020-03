“Gənclər Təşkilatlarının Resurs Mərkəzi”-nin açılış mərasimi oldu - FOTOLAR

6 Mart 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun dəstəyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının (ARGTMŞ) təşkilatçılığı ilə “Gənclər Təşkilatlarının Resurs Mərkəzi”-nin açılış mərasimi baş tutmuşdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış mərasimi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman nazirinin müavini cənab Fərhad Hacıyev açılış nitqi ilə başlandı. O, öz nitqində yeni yaradılmış Resurs Mərəkəzinin gənclərin və gənclər təşkilatlarının ictimai-sosial həyata qoşulmasındakı əhəmiyyətindən və dövlət gənclər siyasəti haqqında danışdı. Qeyd etdi ki, ARGTMŞ-ya üzv olan gənclər təşkilatları üçün belə bir şəraitin yaradılması dövlətimizin gənclərə olan münasibətinin bariz nümunəsidir.

Gənclər Fondunun icraçı direktoru cənab Fərid Cəfərov öz açılış nitqində bu platformanın təşkilara bir növ qarşılaşdıqları ofis probleminin müəyyən mənada həll olunması, eyni zamanda təşkilatların ortaq bir məkandahəm ideya mübadiləsi etməsi, həm də yeni ideyaların yaranması üçün birgə çalışması üçünməkan olacağını bildirdi.

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının (ARGTMŞ) sədri Məryəm Məcidova qonaqları salamlayaraq, yeni açılmış Resurs Mərkəzinin təqdimatını həyata keçirmişdir. O qeyd etdi ki, Resurs Mərkəzində ARGTMŞ-ya üzv olan gənclər təşkilatlarının ofis və texniki avadanlıqlarla təmin edilməsi ilə yanaşı, gənclər təşkilatları üçün istər yerli, istərsə də beynəlxalq layihələrə düzgün müraciət edilməsində dəstək olunması və mühasib xidmətinin göstərilməsi nəzərdə tutulub.

Resurs Mərkəzinin açılış mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının növbəti Məclisi həyata keçirilmişdir. Məclisdə ilk olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra, ARGTMŞ-nın sədri Məryəm Məcidova üzv təşkilatları və nümayəndələrini salamlayaraq, tədbirdə iştirak edən gənclər təşkilatları rəhbərlərinə iştirakı üçün öz minnətdarlığını bildirmiş, məclisin yetərsayı müəyyən edilmişdir.

İclasın gündəliyi təsdiqləndikdən sonra Məclisin sədri “İnternat Məzunlarının Sosial İnteqrasiyası Gənclər” İctimai Birliyinin sədri Araz Əhmədov məclisi açıq elan etmişdir.

Daha sonra Layihələr üzrə katib Azər Əliyev son 6 ay ərzindəki ARGTMŞ-nin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı təqdim edərək keçirilən tədbirlər, konfranslar və kampaniyalar barədə geniş məlumat vermişdir.

Proqrama uyğun olaraq ARGTMŞ-nın Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Sona Əlizadə ARGTMŞ-nın 2019-cu ilin ikinci yarım illiyi üzrə Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatını təqdim etmişdir.

Tədbirin gedişatında üzvlük üçün müraciət edən “Gənclərin İntellektual İnkişafına Yardım”, “Böyük Yol Gənclər”, “Erasmus Tələbə Şəbəkəsi-Azərbaycan” və “Uşaq və Yeniyetmələrə Dəstək” İctimai Birlikləri ARGTMŞ-ya assosiativ üzvlüyə qəbul üçün təqdimatlar etmiş, səsvermə prosesindən sonra səs çoxluğu ilə qəbul edilmişdir.

Məclisin yekununda ARGTMŞ-nın Baş katib vəzifəsinə təşkilatın Layihələr üzrə katibi Azər Əliyevin namizədliyi irəli sürülmüşdür. O, ilk öncə özünü təqdim edərək gənclər təşkilatlarındakı fəaliyyətindən, həyata keçirdiyi layihələrdən və gələcək planlarından söz açmışdır. Səs çoxluğu ilə Azər Əliyev -nın Baş katibi seçilmişdir.

Məclis cari məsələlərin müzakirəsi və xatirə fotosu ilə yekunlaşmışdır.

