Baş Nazir Əli Əsədov Novruz bayramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədilə 2020-ci ilin 29 mart istirahət günü ilə 27 mart iş gününün yeri dəyişdirilir.

Beləliklə, Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl 9 gün qeyri-iş günü olacaq. İlk iş günü 29 mart tarixidir.

