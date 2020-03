BNA sürücülərə və piyadalara müraciət etdi

“Hazırda Heydər Əliyev prospekti - Hava limanı-Zaqulba avtomagistralı, Buzovna-Şüvəlan və Bilgəh-Pirşağı şoseləri boyunca, eləcə də, ətraf ərazilərdə duman müşahidə olunur. Bunu nəzərə alaraq, sürücülərə son dərəcə ehtiyatlı olmalarını, müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələrini tövsiyə edirik”.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) məlumat verilib.



Bildirilib ki, xüsusi ilə bu cür hava şəraitində ara məsafəsinə fikir verilməlidir: “Eyni zamanda, piyadalardan yolun qarşı tərəfinə keçərkən piyada keçidlərindən istifadə etmələrini xahiş edirik”.

