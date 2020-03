Türkiyədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə məktəblər müvəqqəti bağlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi İbrahim Kalın açıqlama verib.



Onun sözlərinə görə, martın 16-dən etibarən məktəblərdə bir həftə dərs olmayacaq. Universitetlərdə isə tətilin müddəti 3 həftə nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.