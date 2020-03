Türkiyədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə bütün idman tədbirləri aprel ayına kimi tamaşaçısız keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi İbrahim Kalın açıqlama verib.



Onun sözlərinə görə, bu həftə "Qalatasaray"- "Beşiktaş" və "Trabzonspor"-"Başakşəhər" görüşləri də tamaşaçısız oynanılacaq.

