Koronovirusla əlaqədar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xarici ölkələrə səfərləri təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi İbrahim Kalın mətbuata açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Ərdoğanın xarici səfərləri ləğv olunsa da, Türkiyə liderinin martın 17-də İstanbulda Almaniya və Fransa prezidentləri ilə görüşü keçiriləcək.

