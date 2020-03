Azərbaycanda Aİ-95 markalı benzin ucuzlaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxu.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, bu marka yanacağın qiyməti martın 13-dən etibarən aşağı düşəcək.

Belə ki, premium benzinin qiymətinin 20% ucuzlaşacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, hazırda Aİ-95 markalı benzinin bir litri 1.5 manata satılırdı.

