Bir neçə gün əvvəl WhatsApp statuslarında koronavirusdan ölüm xəbəri yayılan Eyvaz Cəfərov Real TV-yə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc oğlan bunun WhatsApp zarafatı olduğunu bildirib.



Qeyd edək ki, dostların zarafatı vətəndaşlar arasında əsassız təşvişə səbəb olub.





