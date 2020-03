Rusiyada daha 6 nəfərdə koronavirusa yoluxma halı aşkar edilib.

Metbuat.az Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, virusa yoluxanlardan 4-ü paytaxt Moskva, 1-i Kalininqrad, digər bir nəfər isə Krasnodar sakinidir. Onların hamısı karantinə alınıb.



Bununla da Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 34-ə çatıb.

