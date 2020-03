“Çelsi” bəyan edib ki müdafiəçisi Kolum Hadson-Odoyun koronavirusla bağlı təhlilləri müsbət çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı futbolçu ilə təmasda olan hər kəs təcrid olunacaq.

Bu, klubun bütün oyunçularına və məşqçilərinə aiddir.

Məlumata əsasən, koronavirusa yoluxan futbolçu özünü yaxşı hiss edir.

