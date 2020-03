Kanada Baş naziri Castin Trüdonun həyat yoldaşı koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi açıqlamada Sofia Qreqori Trüdonun "Covid-19" testinin pozitiv çıxdığı bildirilib. Onun vəziyyətinin yaxşı olduğu və 14 gün karantində saxlanılacağı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Sofia Qreqori Trüdonun karantinə alınması ilə bağlı dünən məlumat verilmişdi.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.