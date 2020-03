Bu ölkədə koronavirusa yoluxanları xəstəxanada öldürürlər

Milyonlarla insanın düşərgələrdə və çadırlarda yaşadığı Suriyada koronavirus səssizcə yayılmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan xəbərlərə görə Suriyada koronavirusa yoluxanlar rejim tərəfindən narkoz verilərək öldürülürlər.

Əsədin qorxunc üsulları...



Əbdürrəhman bildirib ki, yoluxanlar İran və İraq polisləri və turistləri ilə təmasda olanlardır amma bu rejim tərəfindən gizli saxlanılır

Bəzi yerli mənbələr Əsədin koronavirusla mübarizə üçün dəhşətli metodlar tətbiq etdiyini iddia edir.

ANSTESTİYA İLƏ ÖLDÜRÜRLƏR



Buna görə rejim, Dəməşqdəki əl-Müctahid və əl-Muvasa xəstəxanalarında koronavirus olduğundan şübhələnən xəstələri , karantin olmadığı üçün anesteziyanı həddindən artıq qaldıraraq öldürürlər . ''Ağciyər iltihabı'' və ''böyrək çatışmazlığı'' kimi diaqnoz hesabatları tibbi infrastrukturun olmaması səbəbindən dəqiq diaqnoz edilə bilmədiyi üçün ölüm hesabatlarında qeyd olunur. Bundan əlavə, bölgədə həyatını itirənlərə başsağlığı ,hüzr mərasimləri də qadağan edilib. Son məlumatlara görə Suriyadan Pakistana gedən 6 nəfərdə koronavirus aşkar edilib.

Mənbə.Superhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.