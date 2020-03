Türkiyədə yeni növ koronavirusa ikinci yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca sosial media hesabından yazaraq məlumat verib:

"Dünən axşam keçirilən test üzücü bir ehtimalı təsdiqlədi. Daha bir xəstəmiz var. İlk xəstəmizin çevrəsindən olan biridir".

