İranda daha bir dövlət məmuru yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq məsələlər üzrə dövlət müşaviri və ölkənin keçmiş Xarici İşlər naziri Əli Əkbər Vilayəti bu səbəbdən karantinə alınıb.

Qeyd edək ki, bundan öncə İranın vitse-prezidenti də daxil olmaqla bir neçə nazir və 23 millət vəkili də koronavirusa yoluxmuşdu.

