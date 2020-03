Koronavirusla mübarizə üçün Çinin Uhan şəhərində qurulan son xəstəxana da bağlandı.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxana rəsmiləri son müalicə olunanların evlərinə göndərildiyini, artıq koronavirus təhlükəsinin qalmadığını bildirdiblər.

Xəstəxana bağlandıqdan sonra orada çalışan həkimlər binanın qarşısında maskalarını çıxararaq, sevinclərini əks etdirən video paylaşıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

Mənbə: RT.COM

