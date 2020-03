Aydan Salahova karantinə alındı - FOTO

Rusiyada yaşayan azərbaycanlı rəssam-heykəltaraş Aydan Salahova koronavirus şübhəsilə karantinə alınıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə A.Salahova şəxsi "Facebook” hesabından paylaşım edib. O bildirib ki, İtaliyadan Rusiyaya qayıdarkən hava limanından xəstəxanaya yerləşdirilib. A.Salahova həmin reysin bütün sərnişinlərinin karantinə alındığını deyib. Qeyd edək ki, Aydan Salahova azərbaycanlı məşhur rəssam Tahir Salahovun qızıdır.



