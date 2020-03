"Xəzər Tv məndən pul istəyirdi" - Afət Fərmanqızından ŞOK İTTİHAM

Müğənni Afət Fərmanqızı qalmaqallı sözləri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, instaqram izləyicilərindən birinin sualı müğənnini özündən çıxarıb. Belə ki, "sənə də efir qadağası qoydular, yoxsa artıq qoymuşdular?" sualın yazıblar. Müğənni suala sərt reaksiya verib. O, bildirib ki, "Xəzər Tv" efirə çıxmaq üçün müğənnidən pul istəyib:

"Mən oxuyanda "Xəzər Tv" yox idi. Mən onsuz da onların efirinə çıxmırdım. Çünki pul istəyirdilər. Mən də vermirdim. Mənim onlardan üstün efirlərim var. "Youtube" kanalım və instaqramım bəs edir. "ATV" və "ARB" kanallarına çıxıram, bəs edir. Təmannasız çağırırlar, sağ olsunlar. Qaldı ki, "Xəzər TV"yə, xoruz yox idi, səhər açılmırdı? Məni xalqın qəlbindəki qadağaya sala bilmirlər. Bir dənə də Seyid Əzim Şirvanidən oxuyacam. Efir mənim üçün problem olsa, Türkiyə və Rusiya televiziyalarına yolum açıqdır".

(big.az)

