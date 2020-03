Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda, avtovağzalın yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, dönmə əməliyyatını düzgün yerinə yetiməyən yük avtomobili divara çırpılıb. Nəticədə, beton plitə daşıyan maşın yolu bağlayıb. Hadisə səbəbindən Bakı Dairəvi-1 yolundan gələn avtomobillər üçün şəhərə giriş bağlanıb.

Hadisə yerinə Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.