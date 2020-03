Səudiyyə Ərəbistanının koronavirus səbəbindən bağladığı Kəbədən maraqlı görüntülər yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İslam dinində xüsusi yeri olan və "Quran"da da adı çəkilən əbabil quşları Kəbənin ətrafında dövr ediblər. Bu anları çəkib internetdə yayımlayan isə bir türk ziyarətçi olub. Görüntülər sosial mediada böyük maraqla qarşlanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: sabah.com.tr

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.