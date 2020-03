ÜST Azərbaycanda koronavirusa qarşı görülən tədbirləri yüksək qiymətləndirib

Azərbaycan koronavirus pandemiyasına (COVID-19) qarşı mübarizə üzrə hazırlıq tədbirlərini genişləndirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə Regional Ofisinin rəsmi səhifəsində məlumat yayılıb.

Təşkilatın saytında qurumun missiyasının Azərbaycana səfəri barədə məlumat verilib və Azərbaycanın koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər, ÜST-lə əməkdaşlığı təqdir olunub.

Qeyd olunub ki, hazırda ÜST-nin ekspertlərindən ibarət bir qrup şəxs Azərbaycan hökümətinə cavab və hazırlıq tədbirləri ilə bağlı dəstək göstərmək üçün Bakıda səfərdədir. 5 günlük səfər müddətində ekspert qrupu Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB-in tabeliyində olan xəstəxanalara, eləcə də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin laboratoriyalarına, Azərbaycan Tibb Universitetinə baş çəkib.

Bildirilib ki, bu günə qədər Azərbaycan koronavirusun az sayda idxalını təsdiqləyib. Ölkə İranla həmsərhəd olduğundan virusa yoluxma ilə bağlı bir çox fakt təsdiqlənib.

Azərbaycan hökumətinin qonşu ölkələrlə əlaqələli şəkildə koronavirusun yayılmasının qarşısının alınmasında qlobal səylərə töhfə verdiyi və ÜST-nin strateji hazırlıq və cavab planına 5 milyon ABŞ dolları ayırdığı vurğulanıb.

