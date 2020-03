VI çağırış Milli Məclisin deputatlarına deputat vəsiqələrinin verilməsi proseduru məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Mətbuat katibi Akif Təvəkküloğlu açıqlamasında bildirib ki, deputat vəsiqələri iclasdan əvvəl deyil, iclas zamanı deputatlara paylanacaq.

Qeyd edək ki, deputat vəsiqələri millət vəkillərinə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov təqdim edəcək.

