''İqtisadiyyatımızın dözüm potensialı var, təhlükə gözlənilmir. Amma...'' - İqtisadi Analiz

Ötən gün Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov açıqlama verərək bildirdi ki, neftin ucuzlaşmasına Azərbaycan iqtisadiyyatı kifayət qədər dayanıqlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elman Rüstəmov açıqlamasında 2015 ci ildən sonra, ölkə iqtisadiyyyatında neftin yeni qiymətlər üzərində tarazlaşdırılması üçün bir çox tədbirlər görüldüyünü bildirdi.

"2015-ci ildə həmin qiymət 90 ABŞ dolları götürülmüşdü, 2020-ci ildə isə 55 ABŞ dollarına endirilib. Bundan başqa, büdcə qaydalara qəbul olunub, Azərbaycan manatının məzənnəsi 1 ABŞ dolları 1,7 manata bərabər olmaqla sabitləşdirilib, 2018-2019-cu illərdə milli valyutanın ucuzlaşması deyil, bahalaşması ilə bağlı təzyiqlər baş verib. Bu illər ərzində valyuta ehtiyatları yaradılıb”.

Hazırda dünyada neftin qiymətinin ucuzlaşması, bir çox iqtisadi analitiklərin diqqət mərkəzindədir. İqtisadiyyatı əsasən neftdən asılı olan Azərbaycanda cəmiyyətdə son zamanlar neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşmasına yönəlmiş narahatlıq var.

AMB sədrinin açıqlamasına münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev bildirdi ki, belə fikirlər cəmiyyətdə insanlar üzərində müsbət təsir yaradır.

"Mərkəzi Bank sədrinin bugünkü müsahibəsi insanları sakitləşdirmək baxımından daha inamlı təsir bağışladı və əslində doğru olan da budur. Cəmiyyət nə qədər sakitləşəcək, onu yaxın günlərdə görəcəyik. Amma həmin müsahibədə bir məqam var ki, onu obyektiv nəticə adlandırmaq mümkün deyil. MB rəhbəri bildirib ki, son 4 ildə görülən işlər nəticəsində büdcə hesablanmasında istifadə olunan göstərici hər barrel üçün 90 dollardan 55 dollara enib. 2015-ci ilin büdcəsi 1 dollar 0.78 manat məzənnəsilə hesablanmışdı və 90 dollar 70 manata yaxın idi. İndi isə 55 dollar cari məzənnə ilə 93 manata bərabərdir. Yəni əsas səbəb devalvasiya nəticəsində 1 barrel neftin manatla dəyərinin 2 dəfə artmasıdır.

İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov Metbuat.az saytına müsahibəsində bildirdi ki, neft bazarında psixoloji vəziyyətin yaranması qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olub.

''Yaxın müddətdə neftin qiymətinin 50-60 dollara yüksələcəyini mən gözləmirəm. Neftin qiyməti 40-45 dollar arasında dəyişəcək. Ola bilər ki, bir müddətdən sonra qiymət 50 dollara yüksəlsin amma ilin sonuna kimi 40-45 dollar arasında olacaq. Dünya iqtisadiyyatında böhran dalğasının 2021-ci ildən başlayaraq dərinləşməsi proqnozlaşdırılır. Ona görə mən düşünürəm ki, 2021-ci ildə neftin qiymətininin yüksəlməsi proqnozlaşdırılmır.

Neftin qiymətinin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün risk yarada bilərmi?

''Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 40 dollar da sözsüz ki, məqbul deyil. Çünkü bizim iqtisadiyyatımızın, ixracatımızın neftdən asılılığı çox yüksəkdir. Bizə sözsüz ki, qiymətlərin yüksək olması sərf edir. Amma təssüf ki, bu bizdən asılı olan vəziyyət deyil. Amma iqtisadiyyatımızın dözüm potensialı var, təhlükə gözlənilmir. Lakin, 2021-ci ildən başlayaraq bu proses dəyişə bilər..."





Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

