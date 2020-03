Milli Məclis Aparatının İnzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin müdiri Nizami Səfərov işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsinin deputatı N.Səfərov qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, parlamentdəki vəzifəsindən azad edilib.

