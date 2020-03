"Bakı Metropoliteni" sərnişinlərə MÜRACİƏT

"Bakı Metropoliteni" sərnişinlərə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir daha sərnişinlərindən öz sağlamlıqları naminə sanitar-gigiyenik normaların tələblərinə ciddi riayət etməyə və bu məsələlərdə metropoliten işçiləri ilə fəal əməkdaşlığa, həmfikir və həmrəy olmağa çağırır:

"Stansiya və qatarların zibillənməməsi, təmizliyə riayət olunması hər kəsin sağlamlığının təməlidir. Tibbi ləvazimatların, qida, yeyinti və kulinariya məhsullarının, o cümlədən fəal və dayanıqlı mikrob daşıyıcılarının təmas olunan yerlərə atılmasına, yapışdırılmasına və sair bu kimi hallara yol verilməməsi günün qaçılmaz tələbi, hər birimizin vətəndaş və vicdan borcudur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.