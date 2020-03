Bu Milli Məclisin iclasını işıqlandırmaq üçün parlamentə gələn jurnalistlər termovizor yoxlanışından keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu bildirib.

Onun sözlərinə görə, koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar MM-ə gələn hər bir şəxs, o cümlədən deputatlar və jurnalistlər prosesdur qaydalara uyğun olaraq bu yoxlanışdan keçməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.