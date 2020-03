“Əminəm ki, parlamentdə müzakirələr açıq olacaq və hər kəsə bərabər şərait yaradılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirilən iclasında Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc deyib.

Onun sözlərinə görə, Milli Məclisin komitələrində, yüksək vəzifələrdə siyasi partiyaların nümayəndələri təmsil olunur: “Biz bəzən 39 məsələni 1 saata bitirmiş olurduq. Biz kəmiyyətə yox, keyfiyyətə önəm verməliyik”.

