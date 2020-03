Deputat Milli Məclisin iclaslarının vaxtının dəyişdirilməsini təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin bu gün keçirilən iclasında çıxış edən deputat Elman Məmmədov iclasın ya saat 10-da başlayıb 12-də bitməsini, ya da 11-dən 13:00-a kimi bitməsini təklif edib.

“Daha sonra isə 2 saat fasilə verilsin və fasilədən sonra iclas yenidən davam etsin”, - deputat vurğulayıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.