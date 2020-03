Sosial xidmət müəssisələrində koronavirus əleyhinə mütəmadi dezinfeksiya işləri aparılır

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial xidmət müəssisələrində koronavirus (COVİD-19) əleyhinə mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır.



Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycanda yeni koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınmasına dair fəaliyyət planı”nın icrası işləri çərçivəsində sosial müəssisələrdəki bütün bölmə və güşələr dezinfeksiya edilir. Eyni zamanda, profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə bu müəssisələrdə sanitar-gigiyenik vəziyyətə ciddi nəzarət həyata keçirilir.

Fondun əhalinin həssas qrupundan olan şəxslər üçün 15 sosial xidmət müəssiəsi fəaliyyət göstərir. Sosial xidmət müəssisələrində 1100-dən çox şəxs daimi dövlət təminatında olmaqla stasionar şəraitdə reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlərlə təmin edilir.

