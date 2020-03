Məşhur erotik saytdan koronavirusa yoluxanlara "hədiyyə''

Koronavirusun bütün dünyaya yayıldığı bir dövrdə məşhur pornoqrafik sayt İtaliyanlara premium bölməsində pulsuz giriş imkanı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur porno sayt pornhub karantində olan İtaliya sakinlərinə kömək əlini uzatmaq üçün aprelin 3-dək premium hesaba pulsuz giriş imkanı verib.

Şirkət tərəfindən yayılan açıqlamada bildirilir ki, "Bu həftələrdə evdə sizə kömək etmək üçün bütün aylar ərzində kredit kartınızdan istifadə etməyiniz olmadan PornHub Premium-a pulsuz daxil ola bilərsiniz" .

İndiyə qədər İtaliyada Covid-19 xəstəliyinin 12000-dən çox hadisəsi qeydə alınıb və 800-dən çox insan xəstəlikdən ölüb.

Mənbə:RT.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.