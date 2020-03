Koronavirusdan ölənin dəfn olunmasında heç bir xüsusi tələb yoxdur"

Metbuat.az xəbər verilir ki, bunu TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

Ölən şəxs normal islami qaydalarla dəfn oluna bilər. Basqa tənəffüs infeksiyalari kimi xəstəlikdir. ÜST tərəfindən hər hansı xüsusi tapşırıqlara rast gəlməmişik. Spesifik nəsə yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.