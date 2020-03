Son 24 saat ərzində Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 34-dən 45-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə operativ qərargahdan məlumat verilib.

“Rusiya Federasiyasında bu günə kimi koronavirusa yoluxmuş 45 nəfər qeydə alınıb. Onlardan 42 nəfəri Rusiya, 2 nəfəri Çin Xalq Respublikası, bir nəfər isə İtaliya vətəndaşıdır”, - deyə bildirilib.

Qeyd olunub ki, infeksiyaya yeni yoluxmuş 11 nəfər İtaliya, Fransa və Avstriyada olub.

