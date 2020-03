"Hazırda Azərbaycanda rəsmi olaraq koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənən 19 hal qeydə alınıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

Onun sözlərinə görə, onlardan 3 nəfəri tam sağalaraq evə buraxılıb.

Y.Qarayeva bildirib ki, virus aşkar olunan hallar epidemioloji əlaqəli hadisələrdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.