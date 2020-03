Son günlər yaradıcılığından çox şəxsi həyatı ilə gündəmə gələn aktrisa Pərvin Abıyeva sosial şəbəkədə yeni şəkillərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa "İnstaqram" səhifəsində bədənini nümayiş etdirib. Belə ki, o, soyunub-geyinmə otağında çəkdirdiyi şəkilləri izləyiciləri ilə bölüşüb.

Sosial şəbəkə isifadəçiləri bədənini sərgiləyən Abıyevanın fotolarını bəyəniblər. Onun ünvanına xoş sözlər yazıblar.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

