İranlı general koronavirusun qurbanı oldu

İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) yüksək rütbəli zabiti, general Nasir Şabani koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH açıqlama verib.

37 ildən artıqdır İran silahlı qüvvələrində qulluq etmiş mərhum daha əvvəl SEPAH-ın Tehran bölməsinin rəis müavini işləyib.

SEPAH-ın sözçüsü Ramazan Şərif bildirib ki, indiyədək bu hərbi birləşmənin azı 5 qulluqçusu koronavirusun qurbanı olub.

Qeyd edək ki, İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kiyanuş Cahanpur ölkədə infeksiyadan ölənlərin sayının 514 nəfər olduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, daha 1 289 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb və bununla da virus daşıyıcılarının sayı 11 326 nəfərə çatıb. K.Cahanpur həmçinin 3 529 nəfərin koronavirusdan sağalaraq xəstəxanalardan buraxıldığını da vurğulayıb.

