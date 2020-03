Türkiyədə koronavirusa yoluxanların sayı 5-ə çatdı

Türkiyədə koronavirusa yoluxanların sayı artıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, ölkənin səhiyyə naziri Fahreddin Koca daha üç nəfərdə koronavirus aşkarlandığını bildirib.

Bununla da Türkiyədə koronavirus daşıyıcılarının sayı 5-ə çatıb.

Qeyd edək ki, martın 12-də Türkiyədə prezidentin sədrliyi ilə koronavirusla bağlı müşavirə keçirilib. Müşavirədə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfərlərinin təxirə salınması, bütün təhsil müəssisələrinin bağlanması, bütün kütləvi tədbirlərin keçirilməsinin təxirə salınması haqqında qərar qəbul edilib./ Report

