"Azərbaycanda restoran və kafelərdə iş rejimi saat 21:00-dək müəyyən edilir, lakin restoran və kafe sahiblərinə hökumət təzminat ödəməyəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

"Bu tədbirlərin görülməsi həmin sahibkarların özünün və ailə üzvlərinin də təhlükəsizliyi üçün keçirilir. Bu, heç kəsin şəxsi maraqları üçün deyil. Bu, ümummilli məsələdir", - deyə İ.Məmmədov bildirib.

