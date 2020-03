UEFA Çempionlar Liqasında bu həftənin rəmzi komandasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda aşağıda adları qeyd olunan futbolçular yer alıb:

Qapıçı: Peter Qulaçi ("Leyptsiq")

Müdafiəçilər: Lukas Klostermaan, Dayot Upamekano, Anxelinyo (hamısı "Leyptsiq"), Xuan Bernat (PSJ)

Yarımmüdafiəçilər: Markos Llorente ("Atletiko"), Ferran Torres ("Valensiya"), Yosip İliçiç ("Atalanta"), Marsel Sabitzer ("Leyptsiq")

Hücumçular: Alvaro Morata ("Atletiko"), Kevin Qameyro ("Valensiya")

