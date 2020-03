Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan və xanımı koronavirusa yoluxma şübhəsi ilə əlaqədar karantindədirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş Naziri "Facebook"da canlı yayım edərkən deyib.

O bildirib ki, sabah yoxlanışdan keçəcək. Baş Nazirin Sevandakı iqamətgahında olduğu bildirilib. Karantinin səbəbi onun xanımının ötən həftə Braziliya Prezidentinin xanımı ilə görüşməsi ilə əlaqədardır.

