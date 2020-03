Məktəblər ayın 27-dək dayandırılıb. Ola bilsin həmin vaxta bir neçə gün qalmış vəziyyət dəyərləndirilsin və sərəncam olsun.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, vaxt uzadıla da bilər: "Amma bu həmin o zamana yaxın vaxtlarda müzakirə oluna bilər".

