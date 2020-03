Martın 17-də İstanbulda keçirilməsi nəzərdə tutulan Türkiyə, Almaniya və Fransanın dövlət başçılarının zirvə toplantısı ləğv edilib. Liderlərin görüşü telekonfrans vasitəsilə baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni növ koronovirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar hər üç lider canlı olaraq görüşməməyə qərar verib.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Angela Merkel və Emmanuel Makron İdlib və qaçqınlar mövzuları ilə əlaqədar bir araya gələcəkdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.